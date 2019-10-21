У Києві пройде Українсько-Ізраїльський інноваційний саміт

Україну відвідають провідні технологічні компанії Ізраїлю
В рамках Ізраїльського інноваційного тижня в Україні 30 жовтня в Києві UNIT.City відбудеться Українсько-Ізраїльський інноваційний саміт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу саміту.
Зокрема, на саміті виступлять лідери технологічної індустрії Ізраїлю, будуть представлені презентації та кейси провідних ізраїльських компаній, а також відбудуться панельні дискусії з експертами обох країн.
"Ми поставили перед собою амбітну мету — не просто привезти ізраїльські технологічні компанії, а створити майданчик для ефективного діалогу, який допоможе впровадженню передових інноваційних технологій в Україні", - зазначає Олена Новгородська, засновниця і продюсер саміту, засновниця і CEO Global Initiative Israeli.
З Ізраїлю на захід приїдуть більше 50 спікерів і 70 технологічних компаній, що представляють такі напрями як automotive, safe city, health tech, fintech, space tech, agritech, energy tech, AI, cybersecurity та інші.
Окремий блок програми саміту буде присвячений кейсам провідних ізраїльських технологічних компаній, розробки яких рятують життя і світ. Серед компаній, які представлять свої технологічні рішення — лідер в області комп'ютерного зору для технології автономного водіння Mobileye, провідний інтегратор в галузі зв'язку та безпеки Mer Group, світовий лідер в області кібербезпеки Check Point.
Свої інноваційні проекти представлять і українські компанії. Зокрема, Ксенія Прожогіна, директор департаменту управління персоналом та комунікаціями агрохолдингу МХП, і робоча група проекту представлять унікальну систему моніторингу емоційних станів, розкажуть про технологію аналізу, ефективності і перші результати.
Українсько-Ізраїльський інноваційний саміт 2019 збере понад 600 топ-менеджерів, IT-підприємців, представників держав, стартапів, інвесторів і бізнес-ангелів. Це буде перший тиждень ділових заходів в Україні, присвячений ізраїльсько-українським технологіям та інноваціям. Israeli Innovation Week in Ukraine пройде з 29 по 31 жовтня 2019 року.
Ізраїльський тиждень інновацій в Україні організована міжнародною платформою Global Israeli Initiative і інноваційним парком UNIT.Центр за підтримки посольства Ізраїлю в Україні і посольства України в Державі Ізраїль. Співорганізатори заходу — Агроіндустріальний холдинг МХП та інвестиційна платформа JS Capital.