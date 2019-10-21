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У Києві пройде Українсько-Ізраїльський інноваційний саміт

Новини » Телеком & IT    21.10.2019 - 15:20
У Києві пройде Українсько-Ізраїльський інноваційний саміт
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Україну відвідають провідні технологічні компанії Ізраїлю

В рамках Ізраїльського інноваційного тижня в Україні 30 жовтня в Києві UNIT.City відбудеться Українсько-Ізраїльський інноваційний саміт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу саміту.

Зокрема, на саміті виступлять лідери технологічної індустрії Ізраїлю, будуть представлені презентації та кейси провідних ізраїльських компаній, а також відбудуться панельні дискусії з експертами обох країн.

"Ми поставили перед собою амбітну мету — не просто привезти ізраїльські технологічні компанії, а створити майданчик для ефективного діалогу, який допоможе впровадженню передових інноваційних технологій в Україні", - зазначає Олена Новгородська, засновниця і продюсер саміту, засновниця і CEO Global Initiative Israeli.

З Ізраїлю на захід приїдуть більше 50 спікерів і 70 технологічних компаній, що представляють такі напрями як automotive, safe city, health tech, fintech, space tech, agritech, energy tech, AI, cybersecurity та інші.

Ключові спікери заходу

  • Джон Медвед, засновник найбільшої в світі краудфандингової платформи для інвесторів OurCrowd (лише за один день залучив 1 млрд доларів);
  • Амір Рапапорт, ізраїльський експерт в області глобальних комп'ютерних тенденцій, високих технологій та оборонної промисловості, засновник найбільшої конференції з кібербезпеки Cybertech Israel;
  • Ігор Рябенький, серійний підприємець і бізнес-ангел, керуючий партнер AltaIR Capital, одного з найактивніших венчурних фондів Ізраїлю;
  • Співали Пелед, власник найбільшого ІТ-медіа Ізраїлю People and Computers

Окремий блок програми саміту буде присвячений кейсам провідних ізраїльських технологічних компаній, розробки яких рятують життя і світ. Серед компаній, які представлять свої технологічні рішення — лідер в області комп'ютерного зору для технології автономного водіння Mobileye, провідний інтегратор в галузі зв'язку та безпеки Mer Group, світовий лідер в області кібербезпеки Check Point.

Свої інноваційні проекти представлять і українські компанії. Зокрема, Ксенія Прожогіна, директор департаменту управління персоналом та комунікаціями агрохолдингу МХП, і робоча група проекту представлять унікальну систему моніторингу емоційних станів, розкажуть про технологію аналізу, ефективності і перші результати.

Українсько-Ізраїльський інноваційний саміт 2019 збере понад 600 топ-менеджерів, IT-підприємців, представників держав, стартапів, інвесторів і бізнес-ангелів. Це буде перший тиждень ділових заходів в Україні, присвячений ізраїльсько-українським технологіям та інноваціям. Israeli Innovation Week in Ukraine пройде з 29 по 31 жовтня 2019 року.

Ізраїльський тиждень інновацій в Україні організована міжнародною платформою Global Israeli Initiative і інноваційним парком UNIT.Центр за підтримки посольства Ізраїлю в Україні і посольства України в Державі Ізраїль. Співорганізатори заходу — Агроіндустріальний холдинг МХП та інвестиційна платформа JS Capital.

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