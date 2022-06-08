Україна відмовиться від експорту газу і вугілля заради енергетичної незалежності, - Зеленський

Україна відмовиться від експорту видобутого в країні газу і вугілля за кордон. Весь внутрішній видобуток буде спрямований на потреби наших громадян. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Обговорили сьогодні питання закупівлі достатнього обсягу газу на опалювальний сезон, накопичення вугілля, виробництва електроенергії. В умовах, які ми маємо зараз через агресію Росії, це буде дійсно найскладніша зима за всі роки незалежності. Але! Все нормально. Повинні пройти її так, щоб наші люди відчували нормальну роботу держави", - заявив глава держави.

Він також зазначив, що Україна робить все для того, щоб наростити можливості експорту електрики. Сьогодні це дозволяють робити наявні в Україні потужності.