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Україна відмовиться від експорту газу і вугілля заради енергетичної незалежності, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Україна відмовиться від експорту видобутого в країні газу і вугілля за кордон. Весь внутрішній видобуток буде спрямований на потреби наших громадян. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.

"Обговорили сьогодні питання закупівлі достатнього обсягу газу на опалювальний сезон, накопичення вугілля, виробництва електроенергії. В умовах, які ми маємо зараз через агресію Росії, це буде дійсно найскладніша зима за всі роки незалежності. Але! Все нормально. Повинні пройти її так, щоб наші люди відчували нормальну роботу держави", - заявив глава держави.

Він також зазначив, що Україна робить все для того, щоб наростити можливості експорту електрики. Сьогодні це дозволяють робити наявні в Україні потужності.

Кабмін створив штаб з підготовки до осінньо-зимового періоду під час воєнного стану. Штаб очолить міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. Також раніше повідомлялося, що на час воєнного стану в Україні будуть заморожені всі комунальні тарифи.

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