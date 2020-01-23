Україна віддасть німцям в управління залізницю на 10 років, - Гончарук

Україна в рамках "Меморандум про взаєморозуміння" передасть в управління залізницю залізничному операторові Німеччини Deutsche Bahn на 10 років. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук за час "Українського сніданку" в Давосі, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Гончарука, таке рішення демонструє відкритість України до інвестицій.

"Вчора був підписаний "Меморандум про взаєморозуміння" з Deutsche Bahn. Так, ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю. Це экосистемное рішення, яке повинне показати, що Україна відкрита для інвестицій. Про деталі ще мають домовлятися, але політичне рішення з цього приводу вже прийнято", - заявив Гончарук.

Нагадаємо, 22 січня в Давосі Міністерство інфраструктури України підписало "Меморандум про взаєморозуміння" з залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn. За словами Гончарука, німецькі фахівці будуть працювати над реформуванням управлінських механізмів підприємства.

Відзначимо, у вересні 2019 року президент Володимир Зеленський доручив Кабміну і МІУ розробити план реструктуризації "Укрзалізниці",, який передбачає поділ компанії на трьох операторів: інфраструктурного, вантажного і пасажирського, а також виробничий блок.