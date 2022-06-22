Будуть бити до повного звільнення. Буданов розповів, які сили РФ перебувають на Зміїному
Атаки українських військових по позиціям РФ на Зміїному будуть тривати до повної деокупації острова. Зараз на острові знаходяться кілька ворожих підрозділів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов під час телемарафону.
"Ця операція (атаки по Зміїному - ред.) триває, наносяться вогневі ураження по об'єктах. Ця операція буде продовжуватися до повного звільнення острову Зміїний", - підкреслив Буданов.
Також він додав, що зараз на острові розміщене вороже угруповання, яке складається з підрозділів ППО, а також підрозділів, на озброєнні яких є реактивні системи залпового вогню.
При цьому розвідка зафіксувала на острові катерну групу та підрозділи спецпризначення РФ.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Збройні сили України завдали масованого удару по російському гарнізону на острові Зміїний. В результаті атаки була знищена суттєва кількість окупантів.
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