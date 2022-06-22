ru ua
Ср, 22 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Будуть бити до повного звільнення. Буданов розповів, які сили РФ перебувають на Зміїному

Новость на русском →
Середа 22 червня 2022 19:55
Будуть бити до повного звільнення. Буданов розповів, які сили РФ перебувають на Зміїному Фото: Кирило Буданов, начальник ГУР (gur.mi.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Атаки українських військових по позиціям РФ на Зміїному будуть тривати до повної деокупації острова. Зараз на острові знаходяться кілька ворожих підрозділів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов під час телемарафону.

"Ця операція (атаки по Зміїному - ред.) триває, наносяться вогневі ураження по об'єктах. Ця операція буде продовжуватися до повного звільнення острову Зміїний", - підкреслив Буданов.

Також він додав, що зараз на острові розміщене вороже угруповання, яке складається з підрозділів ППО, а також підрозділів, на озброєнні яких є реактивні системи залпового вогню.

При цьому розвідка зафіксувала на острові катерну групу та підрозділи спецпризначення РФ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Збройні сили України завдали масованого удару по російському гарнізону на острові Зміїний. В результаті атаки була знищена суттєва кількість окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Главное управление разведки КИрило Буданов остров Змеиный Війна Росії проти України
NEWS
Шольц про партнерство з Росією: неможливе у найближчому майбутньому
Шольц про партнерство з Росією: неможливе у найближчому майбутньому
DAILY
Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі