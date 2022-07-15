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Україна звільняє цивільних, поки Росія їх вбиває: Подоляк про удари ЗСУ по Донбасу

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Російська пропаганда звинувачує Україну в обстрілах ЗСУ Донецька та Каховки. Наші бійці звільняють цивільних від російських терористів, поки окупанти вбивають людей заради розваги.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Z-пропаганда розповідає про обстріли ЗСУ Донецька та Каховки. Реальність інша: Україна атакує виключно військові склади та командні пункти на тимчасово окупованих територіях. Ми ведемо визвольну війну проти російських терористів, звільняючи заручників. Росія - вбиває цивільних заради розваги", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, наші бійці ліквідували близько 38 тисяч окупантів.

Також цієї ночі авіація ЗСУ на півдні завдала чотири удари по скупченнях живої сили і техніки ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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УкраїнаРосійська ФедераціяІрина Подоляк