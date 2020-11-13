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Україна засуджує вбивство протестувальника в Білорусі

Автор: Дмитро Левицький

Україна відреагувала на вбивство білоруського протестувальника Романа Бондаренка силовиками в Мінську. Україна засуджує насильство та репресії режиму Олександра Лукашенка, які призвели до смерті учасника протестів.

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Про це заявило Міністерство закордонних справ України на сторінці в Twitter.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили на необхідності покарання винних у смерті білоруса Бондаренка.

"Вбивці повинні бути неодмінно покарані, а ті, хто їх покриває, засуджені усім демократичним світом. Найщиріші співчуття рідним і близьким Романа", - йдеться в заяві МЗС.

Нагадаємо, вчора у Мінську помер протестувальник Руслан Бондаренко, якого побили силовики. Бондаренка без свідомості спочатку доставили в лікарню, де за його життя боролися медики.

Як писало РБК-Україна, у Європейському союзі засудили смерть протестувальника в Мінську та пригрозили введенням нових санкцій проти Білорусі.

Крім того, на загибель протестувальника відреагувала лідерка опозиції Світлана Тіхановська. За її словами, білоруський народ не пробачить режиму Лукашенка цього вбивства.

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Новини України МЗСБілорусьпротестзагибель