Тіхановська про смерть протестувальника в Мінську: не пробачимо цього вбивства

Фото: Світлана Тіхановська (facebook.com)

Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська назвала протестувальника Романа Бондаренка, який помер від побоїв силовиків, героєм Білорусі. Вона заявила, що не пробачить це убивство режиму Одекласнра Лукашенка і всі винні будуть відповідати.

Про це Світлана Тіхановська повідомила на своєму Telegram-каналі.

"Ваш син став невинною жертвою страшної системи. Для кожного з нас він назавжди буде героєм цієї країни", - підкреслила Тіхановська, звертаючись до матері загиблого.

За її словами, вбивство Бондаренка - це кримінальний злочин, який буде розслідувано.

"Ми не пробачимо цього вбивства. Ми впишемо ім'я Романа в історію нової Білорусі як ім'я героя. І ми продовжимо нашу боротьбу, щоб винні понесли відповідальність за злочини", - додала Тіхановська.

Нагадаємо, увечері 12 листопада в Мінську помер Роман Бондаренко, якого напередодні невідомі особи в масках викрали з так званої "Площі Змін", а через кілька годин 31-річний чоловік з важкими травмами був доставлений до лікарні.

Також РБК-Україна писало, що в неділю 8 листопада в Білорусі затримали більше тисячі протестувальників.