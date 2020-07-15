Бойовики перешкоджають виїзду абітурієнтів для вступу в українські виші

Фото: Денис Казанський (facebook.com samovydets)

Окупанти прикриваються ситуацією з коронавірусом і радять поступати в місцеві виші

Бойовики "Л/ДНР" не випускають на підконтрольну Україні територію абітурієнтів, які їдуть вступати в українські виші без ЗНО. Окупанти відмовляють випускникам під приводом карантину.

Про це написав представник Донецька в ТКГ, журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що зараз дозвіл на перетин лінії розмежування видає так званий "міжвідомчий штаб" бойовиків. А він випускає тільки тих, хто має прописку на підконтрольній території.

"Абітурієнтів спеціально тримають у неволі, щоб вони втратили час і не змогли вчитися в українських вишах. У відповідь на всі прохання дозволити виїзд, бойовики відповідають, що вступати треба в "університети ДНР", - написав Казанський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про можливість вступу в українські виші жителів тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму без здачі Зовнішнього незалежного оцінювання.

Зазначимо, раніше мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що його офіс планує створити курси з вивчення української мови коштом держбюджету.

Також він хотів би, щоб до процесу допуску людей з ОРДЛО в українські виші підключилися спецслужби, адже, за словами Креміня, бували випадки, що громадяни, які брали участь у бойових діях на боці бойовиків, могли потрапляти до списків претендентів.