Україна не залишить без відповіді сьогоднішні обстріли Дніпропетровської області, - Зеленський

"Збройні Сили України, наша розвідка та наші правоохоронні органи не залишать без відповіді сьогоднішні російські обстріли Дніпропетровщини. 13 людей загинуло внаслідок удару по Марганцю, ще більше 10 поранених", - сказав він.

Зеленський зазначив, що цей черговий прояв терору РФ, як і удари по Миколаєву та Харкову, укотре доводить, що світ має збільшувати військову допомогу для України.

"Що потужнішою буде наша зброя і що більшою буде дальність її застосування, то швидше закінчиться ця жорстока війна", - додав президент.