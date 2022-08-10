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Україна не залишить без відповіді сьогоднішні обстріли Дніпропетровської області, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники не залишать без відповіді атаку росіян на Дніпропетровську область 10 серпня, внаслідок якої загинуло щонайменше 13 людей.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

"Збройні Сили України, наша розвідка та наші правоохоронні органи не залишать без відповіді сьогоднішні російські обстріли Дніпропетровщини. 13 людей загинуло внаслідок удару по Марганцю, ще більше 10 поранених", - сказав він.

Зеленський зазначив, що цей черговий прояв терору РФ, як і удари по Миколаєву та Харкову, укотре доводить, що світ має збільшувати військову допомогу для України.

"Що потужнішою буде наша зброя і що більшою буде дальність її застосування, то швидше закінчиться ця жорстока війна", - додав президент.

Нагадаємо, 10 серпня російські загарбники двічі відкрили вогонь з "Градів" по Нікопольському району Дніпропетровської області. По житлових кварталах було скеровано 80 реактивних снарядів.

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Володимир Зеленський