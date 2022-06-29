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"Україна може зупинити війну". В РНБО пояснили, навіщо РФ намагається перекласти відповідальність

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Україна, Середа 29 червня 2022 16:03
"Україна може зупинити війну". В РНБО пояснили, навіщо РФ намагається перекласти відповідальність Фото: у РНБО пояснили, навіщо РФ маніпулює закінченням війни Україною (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Заявами про те, що, нібито саме Україна має закінчити війну, хоча її і не починала, в Кремлі намагаються посіяти сумнів і недовіру до керівництва України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

"На думку окупантів, люди, які перебувають під постійними обстрілами, готові піти на будь-які умови, або тільки зупинити війну", - пояснюють в ЦПД.

В РНБО додають, що провокаційні заяви, що саме Україна може зупинити війну за одну добу, можуть посіяти сумнів і недовіру до керівництва України.

"Щоб у вашій свідомості не з'являлися подібні думки, пам'ятайте, що не Україна почала цю війну, щоб припинити її "за наказом". Завершити війну можуть у Москві в будь-який момент, відводом своїх військових і зупинкою обстрілів території України", - пояснюють дійсний стан речей в ЦПД.

Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Україна може припинити війну до кінця доби і для цього необхідно виконати дві умови.

На це радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Росія не має права ставити Україні ультиматуми, коли закінчувати війну, оскільки не Україна її починала. Для закінчення конфлікту достатньо, щоб у Кремлі перестали відправляти ракети містами України.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон, коментуючи заяву Пєскова, сказав, що заяви, що Росія готова завершити війну проти України, якщо Київ виконає два ультиматуми - це елемент словесного залякування, не більше.

А прем'єр-міністр Бельгії Александера Де Кроо заявив, що єдиний спосіб закінчити війну, викликану російським вторгненням в Україну - це допомогти Києву її виграти. І в НАТО продовжать це робити.

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