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"Украина может остановить войну". В СНБО объяснили, зачем РФ пытается переложить ответственность

Новина українською →
Украина, Среда 29 июня 2022 16:03
"Украина может остановить войну". В СНБО объяснили, зачем РФ пытается переложить ответственность Фото: в СНБО объяснили, зачем РФ манипулирует окончанием войны Украиной (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Заявлениями о том, что якобы Украина должна закончить войну, хотя ее и не начинала, в Кремле пытаются посеять сомнение и недоверие к руководству Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"По мнению оккупантов, находящиеся под постоянными обстрелами люди готовы пойти на любые условия, лишь бы только остановить войну", - объясняют в ЦПД.

В СНБО добавляют, что провокационные заявления о том, что именно Украина может остановить войну за сутки, могут посеять сомнение и недоверие к руководству Украины.

"Чтобы в вашем сознании не появлялись подобные мнения, помните, что не Украина начала эту войну, чтобы прекратить ее "по приказу". Завершить войну могут в Москве в любой момент, отводом своих военных и остановкой обстрелов территории Украины", - объясняют действительное положение вещей в ЦПИ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина может прекратить войну до конца суток и для этого необходимо выполнить два условия.

На это советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Россия не имеет права ставить Украине ультиматумы, когда заканчивать войну, поскольку не Украина ее начинала. Для окончания конфликта достаточно, чтобы в Кремле перестали отправлять ракеты по городам Украины.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя заявление Пескова, сказал, что заявления, что Россия готова завершить войну против Украины, если Киев выполнит два ультиматума - это элемент словесного запугивания, не более того.

А премьер-министр Бельгии Александера Де Кроо заявил, что единственный способ закончить войну, вызванную российским вторжением в Украину - это помочь Киеву ее выиграть. И в НАТО продолжат это делать.

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