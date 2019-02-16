Україна залишиться транзитером російського газу, - Меркель

Водночас вона наголосила, що "інші газопроводи будуть існувати"

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления на Мюнхенской конференции отметила, что Украина остаться транзитной страной для российского газа. Об этом сообщает РБК-Украина.

Меркель в частности, сказала, что она понимает, что Украина хочет оставаться транзитной страной для российского газа и заверила президента Украины Петра Порошенко, что она и впредь будет такой.

"Я понимаю, что вопрос "Северного потока" вызывает беспокойство. Украина должна остаться транзитным государством. Другие газопроводы будут существовать", - сказала Меркель.

Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину только на своих условиях.

РБК-Украина писало, контракт о транзите российского газа через территорию Украины заканчивается в 2019 году. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что для транзита российского газа по территории Украины после 2019 года нужно заключить два соглашения. Во-первых, это контракт между "Газпромом", как оператором газотранспортной системы России, и украинским оператором ГТС (сейчас "Укртрансгаз"). Во-вторых, должны заключить контракт с "Газпромом", как поставщиком газа, что на бронирование мощностей транзита по украинской ГТС.