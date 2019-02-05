Україна залишається "частково вільною" країною в рейтингу Freedom House

Правозахисники стурбовані зниженням рівнем свободи у всьому світі

Глобальное снижение уровня свободы в мире наблюдается 13-й год подряд, начиная с 2005 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на годовой отчет организации Freedom House "Свобода в мире 2019".

Как отмечают авторы отчета, снижение политических и гражданских свобод охватило множество стран во всех регионах, от таких старых демократий, как США, до консолидированных авторитарных режимов, таких как Китай и Россия. Хотя общие потери по-прежнему незначительны по сравнению с достижениями конца ХХ века, но тенденция последовательна и угрожающа. "Демократия отступает", - констатируется в документе.

Всего в рейтинг Freedom House за 2019 год включены 209 стран и территорий.

freedomhouse.org

Украина в 2019 году сохранила статус "частично свободной" страны, а ее оккупирована Россией часть Крым - статус "несвободной" территории. Кроме Украины в списке "частично свободных" стран находятся еще 59 других государств и пять территорий.

"Несвободных" стран в мире насчитывается 50, а также восемь территорий. "Свободных" стран и территорий - 87.

Напомним, что Украина находилась в списке "частично свободных" стран в отчете Freedom House за январь 2018 года.

В конце 2018 года в исследовании центра Freedom House говорилось, что Украина вошла в пятерку стран, где свободу в интернете за последние пять лет ограничивали больше всего.