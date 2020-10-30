Україна втратила 11 сходинку у таблиці коефіцієнтів УЄФА

За підсумками матчів другого туру групового раунду єврокубків Україна пропустила вперед Шотландію і опустилася на 12 місце. З українських клубів на тижні очки у скарбничку національної асоціації принесли "Шахтар" і "Динамо".

Донецька і київська команди зіграли внічию з "Інтером" (0:0) і "Ференцварош" (2:2) відповідно в матчах Ліги чемпіонів. Луганська "Зоря" у другому за значимістю європейському клубному турнірі балів не набрала, мінімально поступившись "Бразі" (1:2). У сукупності три команди набрали 0,4 бала.

Тепер в України загалом 29,900 бала, а у шотландської асоціації - 30,125. Країна представлена ​​двома клубами в Лізі Європи. "Селтік" зіграв внічию з "Ліллем" (2:2), а "Рейнджерс" переміг "Лех" (1:0).

На один бал від українців відстає Туреччина, обидва представники якої програли, тому очок рейтингу країни не додали.

На 10 місці йде Австрія (32,625) з представництвом в 4 команди. "Зальцбург" в Лізі чемпіонів програв "Атлетіко" (2:3), в Лізі Європи "Вольфсберг" впорався з "Фейєноордом" (4:1), ЛАСК - з "Лудогорца" (4:3), а ось "Рапід" поступився "Мольде" (0:1). Ці результати принесли країні 0,8 бала.

На 9 місці залишилися Нідерланди (33,800). "Аякс" поділив очки з "Аталантою" (2:2) в ЛЧ, АЗ Алкмар в Лізі Європи розгромив "Рієку" (4:1), ПСВ здолав "Омон" (1:2). Поступився тільки "Фейеноорд", розгромно проигр "Вольфсберг" (1:4).

Україні дуже важливо повернутися на 11 рядок в таблиці, що розподіляє путівки в єврокубки на сезон-2022/23. Це місце за певних розкладів дає право країні делегувати до Ліги чемпіонів два клуби.

Нагадаємо, у минулому циклі Україна обійшла Нідерланди і фінішувала на дев'ятій позиції, яка формує представництво через один сезон - на 2021-2022 роки.