МЗС України направило до РФ ноту протесту через військовий парад у Севастополі

Фото: МЗС України (РБК-Україна)

У МЗС це розцінили як чергове порушення російською стороною норм міжнародного права

Міністерство закордонних справ України направило Росії ноту протесту через проведення військового параду в окупованому Севастополі з нагоди Дня Військово-Морського флоту РФ. Таким чином Росія робить свідомі кроки щодо ескалації напруженості в українсько-російських відносинах.

Відповідний коментар розміщений на сайті МЗС України.

Військовий парад, який пройшов 26 липня, розцінили як чергове порушення російською стороною норм міжнародного права, в тому числі численних резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, а також законодавства України.

"Цинічна організація "параду" окупаційного флоту є черговою ілюстрацією свідомих кроків Росії щодо ескалації напруженості в українсько-російських відносинах. Україна засуджує протиправну демонстрацію Російською Федерацією своєї "військової потужності", а також дії щодо подальшої мілітаризації тимчасово окупованих Російською Федерацією територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополь", - йдеться в повідомленні.

В МЗС вимагають "припинити міжнародно-протиправні діяння проти державного суверенітету і територіальної цілісності України та вжити вичерпних заходів щодо деокупації частини суверенної території України".

"Міністерству закордонних справ РФ передано відповідну ноту протесту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що РФ вже втратила шанси успішно нормалізувати незаконну окупацію Криму, а дії російських окупантів на півострові вимагають посилення тиску на Москву.

Як повідомляло РБК-Україна, нещодавно російський лідер Володимир Путін заявив, що погані відносини між Україною і Росією не пов'язані з незаконною окупацією Криму.