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Україна опиниться під забороною для китайського бізнесу через ситуацію з "Мотор Січчю", - експерт

Київ, Неділя 18 жовтня 2020 14:10
Україна опиниться під забороною для китайського бізнесу через ситуацію з "Мотор Січчю", - експерт
Фото: "Мотор Січ" (wikimedia.org Freeman88)
Автор: РБК-Україна

В результаті багаторічного порушення прав китайських інвесторів і акціонерів ПАТ "Мотор Січ" Україна опинилася в "червоній книзі", яку ведуть в КНР - списку країн, які заборонені або не рекомендовані Китаєм для міжнародного економічного та інвестиційного співробітництва своїх компаній.

Про це заявил керівник політичних програм Українського інституту майбутнього Юрій Романенко.

"Ми продаємо "Мотор Січ" китайцям, потім не продаємо, тому що США отримали відгук. І потрапляємо до китайців у "червону книгу", яка обмежує для бізнесу стратегічне партнерство з Україною або якісь звичайні бізнес-контакти. Бо не один раз їх кинули", - написав експерт.

За словами Романенка, це наслідок недбалої зовнішньої економічної і політичної стратегії країни, яка створює потенційні конфлікти з усіма можливими потужними стратегічними партнерами і шкодить країні, її економічним інтересам і міжнародних бізнес-зв'язків.

В кінцевому підсумку через власну суперечливу політику Україна може втратити будь-яких потенційних стратегічних партнерів.

Романенко додав, що таким чином українські політики "в черговий раз прирікають себе на серйозні проблеми в стосунках і з Китаєм, і з Заходом".

Нагадаємо, три роки тому Україна заблокувала діяльність компанії "Мотор Січ" після придбання її акцій китайськими інвесторами.

Зараз на розгляді українського Міністерства юстиції знаходиться лист від китайських інвесторів з пропозицією позасудового врегулювання цієї ситуації з участю всіх зацікавлених сторін в рамках спеціальної міжвідомчої групи.

Якщо Україна продовжить блокувати акції "Мотор Січ", китайські інвестори звернуться в міжнародний арбітраж з вимогою компенсації збитків на суму близько 3,5 млрд доларів.

За інформацією Institute of International Finance Китай і його компанії є одним з найбільших глобальних постачальників прямих іноземних інвестицій для багатьох країн світу: за підсумками 2019 року прямі іноземні інвестиції компаній з КНР по всьому світу склали $ 110,6 млрд.

З 2019 року Китай для України став зовнішньоторговельним партнером №1.

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