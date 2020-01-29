Україна опинилася в трійці країн, на яких найчастіше скаржаться в ЄСПЛ

Україна опинилася в трійці країн, на яких найчастіше скаржаться в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт суду за 2019 рік.

Так, з майже 60 тисяч судових справ, які чекають на рішення, 8 850 стосувалися України (14,8%). Друге місце в цьому показнику зайняла Туреччина - 9 250 скарг (15,5%). На першому місці опинилася Росія, яка випередила Україну майже у 2 рази - 15 050 скарг (25,2%).

Також у звіт потрапили країни, що межують з Україною. Зокрема, Румунія розташувалася на четвертому місці - 7900 справ (13,2%). Польща отримала 1250 скарг у ЄСПЛ, що становить 2,1% від загальної кількості.

Нагадаємо, раніше ЄСПЛ визнав провину РФ в загибелі та викраденні 20 жителів Кавказу. Всі заявники стверджували, що їх рідні та близькі, жителі Чечні, Інгушетії і Дагестану, були викрадені силовиками та пропали. Їм присуджено сукупна компенсація моральної шкоди в загальній сумі 1 млн 600 тис. євро.

Також РБК-Україна писало, що Росія збирається давати жителям України та Білорусі російське громадянство без співбесіди на знання мови. У 2019 році російське громадянство отримали або відновили 299 422 громадянина України.