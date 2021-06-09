Україна перейшла в "зелену" зону карантину, - Шмигаль

Україна переходить в "зелену" зону карантину. У всіх областях послаблюють карантинні обмеження.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.
Сьогодні зранку на сайті МОЗ опублікували карту, на якій всі області стали "зеленими", тобто перейшли в зону карантину з найслабшими карантинними обмеженнями. Втім, офіційно рішення набуває чинності після засідання держкомісії ТЕБ і НС.
"Сьогодні всі регіони перейшли до "зеленої" зони. Але хочу закликати дотримуватись карантинних обмежень. Детальніше про це попрошу доповісти міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка", - заявив Шмигаль.
Разом з тим, зазначимо, які обмеження діють в цій зоні, крім маскового режиму в громадському транспорті та публічних місцях:
Зазначимо, що 8 червня в Україні пом'якшили карантинні обмеження. Повний список послаблених обмежень в матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, вчені дали прогноз розвитку COVID в Україні до кінця червня.
Раніше Кабінет міністрів України змінив критерії встановлення "зеленої зони" карантину.