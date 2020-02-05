Україна схвалила нову нацпрограму для інтеграції в НАТО

Кабінет міністрів схвалив оновлену Річну національну програму Україна-НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

За його словами, документ розробили за міжнародною методикою Results-Based Management (управління, орієнтоване на результат), яка використовується при підготовці стратегічних документів у країнах-учасницях НАТО, Світовому банку та ООН.

"Річна національна програма передбачає як реформи сектору безпеки і оборони, так і демократичні перетворення в країні. Вона максимально наближена за змістом і принципами до Плану дій щодо членства в НАТО і має таку ж структуру", - додав Гончарук.

Фото: проект указу

Нагадаємо, раніше МЗС України назвав ключові кроки для отримання Плану щодо членства в НАТО. Зокрема, заступник міністра закордонних справ Єгор Божок заявив, що необхідно розділити посади головнокомандувача ЗСУ і начальника Генштабу. Крім того, Україні необхідно завершити посилення парламентського контролю над сектором оборони, безпеки і розвідки.

Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг не бачить необхідності в подачі повторної заявки України на отримання ПДЧ.