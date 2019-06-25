Україна оскаржила повноваження РФ і залишила зал ПАРЄ

Українська делегація оскаржила рішення про поновлення повноважень російської делегації ізалишила зал засідань Парламентської асамблеї ради Європи. Про це повідомила віце-спікер Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

Як зазначила Геращенко, слухання щодо повноважень російської делегації відбудуться в цей четвер.

"До цього ми не можемо сидіти в одному залі з вбивцями. Ми вийшли із залу Асамблеї, і ми на камери сказали росіянам, що вони вбивці", - додала вона.

Раніше повідомлялося, що ПАРЄ підтримала резолюцію про повернення делегації Російської Федерації. За таке рішення проголосували 118 членів ПАРЄ, проти були 62, 10 утрималися.

За результатами голосування резолюцію в повному складі підтримали делегації з Франції, Туреччини, Азербайджану, Іспанії, Італії, Норвегії, Австрії, Словаччині, Португалії, Сербії. Частково рішення про повернення РФ в ПАРЄ підтримали Німеччина, Швейцарія, Молдова, Чехія, Вірменія і Нідерланди.

Російська делегація подала заявку на підтвердження своїх повноважень в ПАРЄ.