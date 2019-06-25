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Росія подала заявку на підтвердження своїх повноважень у ПАРЄ

Новини » Політика    25.06.2019 - 10:36
Росія подала заявку на підтвердження своїх повноважень у ПАРЄ
Фото: В'ячеслав Володін (duma.gov.ru)

У РФ заявили, що "Україні та Британії не вдалося затягнути процес прийняття резолюції ПАРЄ"

Російська делегація подала заявку на підтвердження своїх повноважень в ПАРЄ. Про це заявив перший заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації В'ячеслав Володін, повідомляють росСМИ.

Також за словами віце-спікера Держдуми Петра Толстого, "Україні та Британії не вдалося затягнути процес прийняття резолюції ПАРЄ, не дивлячись на внесення понад 200 поправок".

"Але, крім витраченого часу та нервів своїх європейських колег, вони нічого так і не домоглися, поправки були відхилені: ми подаємо заявку на підтвердження своїх повноважень", - сказав Толстой.

Нагадаємо, МЗС України заявив, що прийнята Парламентською Асамблеєю Ради Європи резолюція по поверненню РФ в ПАРЄ є неприпустимою поступкою Російської Федерації, яка здійснює збройну агресію проти України.

Раніше повідомлялося, що ПАРЄ підтримала резолюцію про повернення делегації Російської Федерації. За таке рішення проголосували 118 членів ПАРЄ, проти були 62, 10 утрималися.

За результатами голосування резолюцію в повному складі підтримали делегації з Франції, Туреччини, Азербайджану, Іспанії, Італії, Норвегії, Австрії, Словаччині, Португалії, Сербії. Частково рішення про повернення РФ в ПАРЄ підтримали Німеччина, Швейцарія, Молдова, Чехія, Вірменія і Нідерланди.

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