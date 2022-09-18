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Україна обов'язково повернеться у Херсон, Бердянськ і всі окуповані міста, - Зеленський

Фото: Президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Україна обов'язково повернеться в усі окуповані Росією міста, зокрема у Херсон і Бердянськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що 17 вересня у кількох наших містах мали б відзначатися їхні дні. Зокрема в Херсоні та Бердянську, які поки що залишаються під контролем загарбників.

"Поки що. Хоч би які сили окупанти витрачали на них і хоч би що вони там не розказували, наш Херсон і наш Бердянськ жодної хвилини не втрачали своєї української душі, жодної хвилини не втрачали віри в Україну. І жодної хвилини ми про них не забуваємо й обов’язково повернемося", - наголосив Зеленський.

Харківська область повертається до життя

Президент також розповів, що звільнені райони Харківської області повертаються до життя:

  • доправляються продукти та ліки;
  • з‘являється енергозабезпечення;
  • привезено пенсії;
  • відновлюється робота транспорту й залізниці.

"Настане час - відбудуємо й усе, що зруйнували окупанти. І буде день, коли я зможу сказати це про кожне наше місто, яке поки що під окупацією. І про Херсон, і про Бердянськ, і про Донецьк, і про Луганськ, і про Маріуполь. Звичайно, і про Крим. Україна повернеться. Україна переможе!" - додав глава держави.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що українські захисники кожного дня крок за кроком витискають російських окупантів з нашої землі. Однак ще потрібен час і зусилля.

Президент запевнив, що ЗСУ мають продумані військові операції на всій території нашої держави.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України