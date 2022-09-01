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US Open-2022: Костюк останньою з українок покинула турнір

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Нью-Йорк, Четвер 01 вересня 2022 19:38
US Open-2022: Костюк останньою з українок покинула турнір Фото: Марта Костюк на сенсацію не спромоглася (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Без шансів поступилася білорусці Вікторії Азаренці в другому раунді Відкритого чемпіонату США українська тенісистка Марта Костюк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

US Open, жінки, 2-й раунд

Костюк – Азаренка – 0:2 (2:6, 3:6)

Молода українка поступилася суперниці в двох сетах. За півтори години на корті вона змогла взяти всього 5 геймів: два в першій партії та три – в другому.

Азаренка на правах досвідченішої швидко взяла гру під власний контроль. Із легкістю беручи власні подачі, вона оформила брейк у середині першого сету та зробила відрив безнадійним для Костюк (4:1). Українська тенісистка ще взяла гейм, але потім програла другий на власній подачі й дозволила білорусці взяти партію.

На старті другої катастрофа стала ще відчутнішою. Костюк "горіла" 0:4, але зуміла оговтатися та навіть нав'язала трохи боротьби. 20-річна українка оформила два брейки та скоротила відрив (3:5). Проте, зупиняти Азаренку вже було запізно.

У 3-му колі мейджора білоруська тенісистка зустрінеться з переможницею пари Бадоса – Мартіч. Натомість Костюк поповнила сумну компанію Калініної, Снігур, Цуренко та Ястремської, які завершили виступи на US Open раніше.

Нагадаємо, що українка Калініна знялася з Відкритого чемпіонату США за станом здоров'я.

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Теннис Марта Костюк
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