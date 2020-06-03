Україна оголосила у розшук ватажка та 11 керівників "ЛНР"

Ватажка бойовиків на прізвисько "Нуф" та 11 керівників так званої "ЛНР" оголосили у розшук. Суд надав дозвіл на затримання зловмисників.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Протягом останніх місяців СБУ оголосила підозру керівникам так званих "МДБ", "міністерства зв’язку та масових комунікацій", "міністерства сільського господарства", трьом "депутатам народної ради", двом заступникам "голів місцевих адміністрацій" та двом "посадовцям міністерств".

Крім того, про підозру повідомили ватажку бойовиків на прізвисько "Нуф".

Зловмисників підозрюють у вчиненні кримінальних злочинів за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 27 і ч. 2 ст. 146 та ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала бойовика з "групи Бєзлєра", який брав участь у катуваннях українських військових та мирних жителів на Донбасі.

Крім того, нещодавно СБУ заявила про встановлення всіх бойовиків, причетних до загибелі українських спецпризначенців у 2018 році в Бахмуті.