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Україна оголосила підозру двом ідеологам "денацифікації", їх розшукують

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Київ, П'ятниця 29 липня 2022 11:05
Україна оголосила підозру двом ідеологам "денацифікації", їх розшукують Фото: Україна оголосила підозру двом ідеологам "денацифікації" (росЗМІ)
Автор: Марія Кучерявець

СБУ оголосила підозру ідеологу "денацифікації" України та російського політтехнолога. Вони публічно закликали до геноциду українців та нападу на нашу державу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-сцентр СБУ та Офіс генпрокуратури.

За даними правоохоронців, чоловіків вже оголосили в міжнародний розшук, тож тепер вони стали нев’їздними у цивілізовані країни світу.

Зокрема, йдеться про:

  • автора книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" Армена Гаспаряна,
  • політтехнолога та автора антиукраїнських публікацій Тимофія Сєргєйцева.

Як повідомили в СБУ, політтехнолог Сєргєйцев просував ідеї про "неповноцінність і другосортність української нації", а також про необхідність її знищення.

А Гаспарян видав свою книгу, яка закликає керівництво Росії до військового нападу на Україну, і поширив термін "денацифікація".

При цьому, за даними слідства, ще у 2017 році обвинувачений видав книгу, в якій закликав до так званої "денацифікації" України шляхом часткового знищення українців, відправлення їх до "фільтраційних" таборів, засудження за проукраїнську позицію, позбавлення державності та суверенітету.

Надалі цю книгу було закуплено адміністрацією президента РФ, а її ідеї та наративи відобразились у виступах Путіна та вищого військового та політичного керівництва РФ для виправдання війни проти України.

Наразі фігуранти підозрюються у вчинені злочинів, передбачених трьома статтями ККУ:

  • ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 2 ст. 442 (геноцид).

Обвинувальні акти вже скеровано до суду.

Нагадаємо, "денацифікація" України була заявлена президентом Росії Володимиром Путіним як одна з цілей війни проти України. Але за даними російських ЗМІ, в самій країні вирішили відмовитися від цього терміна, оскільки населення його не розуміє.

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