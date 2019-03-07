Україна звинуватила РФ у розпаді ракетного договору

Україна наголошує, що РФ може здійснювати військовий тиск на європейських членів НАТО через вихід з ДРСМД

В Министерстве иностранных дел Украины (МИД) заявили, что неоднократные нарушения Россией договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) привели к его распаду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на коментарий МИД Украины.

В МИД подчеркивают, что указ президента РФ от 4 марта 2019 года о приостановлении участия в ДРСМД демонстрирует то, что циничность является основным принципом государственной политики РФ.

"Украина совместно с американскими партнерами осудила разработку и испытания РФ баллистической ракеты РС-26 "Рубеж" на дальность около 2200 км, а также расширение боевых возможностей оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", в частности из-за модернизации крылатых ракет, входящих в его состав", - говорится в заявлении.

Кроме того отмечается, что именно "Искандер-М" был зафиксирован во время военных учений на оккупированной территории Украины в Автономной Республике Крым.

"Потенциальное военное давление РФ на европейских членов НАТО через выход из ДРСМД, целью которого является установление тотального контроля Москвы над широким регионом от Балтики до Средиземного моря, создает серьезную угрозу всему европейскому континенту", - подчеркивают в МИД Украины.

В министерстве также добавляют, что Украина оставляет за собой право создавать вооруженные системы, необходимые для обеспечения своей обороноспособности, в т.ч. соответствующее ракетное вооружение.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что решение США о выходе из договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности является обоснованным.

Напомним, 1 февраля 2019 года США объявили об прекращение участия в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности из-за российской крылатой ракеты 9М729, запуск которой осуществляется с помощью пусковых установок "Искандер-М".