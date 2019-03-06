Клімкін вважає вихід США з ракетного договору обгрунтованим

Фото: Павло Клімкін (з відкритих джерел)

Клімкін заявив, що Україна неухильно дотримувалася положень договору

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що рішення США про вихід з договору між СРСР і США про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності є обгрунтованим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Павла Клімкіна.

За його словами, Україна неухильно дотримувалася положень договору, брала активну участь у засіданнях спільної контрольної комісії, що скликалась США після тринадцятирічної перерви у 2016 та 2017 роках у зв'язку із системними порушенням РФ його положень.

" Тому я вважаю рішення США щодо виходу з договору між СРСР та США про ліквідацію їх ракет середньої дальності та меншої дальності (ДРСМД) абсолютно виправданим, обгрунтованим та таким, що відповідає сьогоднішньому стану безпекової ситуації як на Європейському континенті, так і у світі загалом", - заявив він.

Він повідомив, що занепокоєння викликає те, що на окупованій території України в АРК був зафіксований ракетний комплекс під час військових навчань.

"Ми спільно з США заявили, що розробка та випробування Росією балістичної ракети РС-26 “Рубеж” на дальність близько 2200 км, а також розширення бойових можливостей оперативно-тактичного ракетного комплексу “Іскандер-М” суперечить договору", - додав Клімкін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на сайті Державного департаменту Сполучених Штатів опубліковано офіційну заяву про намір США вийти з договору про ракети (Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності - ДРСМД).

Зазначимо, 1 лютого 2019 США оголосили про припинення участі в Договорі про ракети середньої і меншої дальності через російську крилату ракету 9М729, запуск якої здійснюється з допомогою пускових установок "Іскандер-М".