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Україна обговорює з США можливу заміну комп'ютерного обладнання Huawei

Київ, Середа 23 грудня 2020 14:16
Україна обговорює з США можливу заміну комп'ютерного обладнання Huawei
Фото: МЗС України (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Україна обговорює з США можливу заміну застарілого обладнання в українському Міністерстві закордонних справ новими зразками. У МЗС вважають, що це дозволить посилити кіберспроможності України.

Про це йдеться в заяві МЗС України.

Відповідну заяву в МЗС зробили після того, як в ЗМІ з'явилася інформація про можливу заміну всього комп'ютерного обладнання Huawei в головному дипломатичному відомстві України.

При цьому в МЗС зазначили, що Україна і США є стратегічними партнерами і співпрацюють у політичній, економічній і військовій сферах.

"Одним з важливих напрямків такого співробітництва є взаємодія в сфері кіберзахисту і кібербезпеки. Ми високо цінуємо допомогу, яку американська сторона надає на посилення кіберспроможності нашої держави. Така допомога може передбачати, зокрема, і заміну застарілого обладнання новими зразками. Українська сторона вже обговорювала з американськими партнерами це питання", - відзначили в МЗС.

Перспектива заміни комп'ютерного обладнання буде визначена "виходячи з фінансових ресурсів і за результатами двосторонніх консультацій".

Раніше РБК-Україна писало, що Національний координаційний центр кібербезпеки попередив про високому рівні кіберзагрози в Україні з-за недавніх хакерських атак в США.

Також повідомлялося, що СБУ хоче ретельніше зайнятися кібербезпеки.

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