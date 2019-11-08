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Україна та Італія планують поглибити співпрацю на рівні парламентів

Новини » Політика     08.11.2019 - 18:22
Україна та Італія планують поглибити співпрацю на рівні парламентів
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Представники депутатських груп з міжпарламентських зв’язків ВР та італійського парламенту провели зустріч

Україна та Італія зацікавлені у поглибленні співпраці на рівні парламентів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату Верховної ради України.

Так, відбулася зустріч членів міжпарламентської групи дружби Україна-Італія з куратором аналогічної групи в парламенті Італії Уго Каппеллаччі та консулом України в регіоні Сардинія Ентоні Гранде.

Зокрема, Каппеллаччі висловив упевненість, що ця зустріч закладе основу для подальшої плідної співпраці. За його словами, хоча міжпарламентська група дружби Італія-Україна існувала і раніше, вона носила неформальний характер. Однак, за новим законодавством, було створено вже нову офіційну групу.

"Я певний, що на нас чекає багато роботи в рамках нашої міжпарламентської групи в багатьох напрямках. Вважаю дуже слушними почати зі встановлення нематеріальних зв'язків між нашими народами та зміцнення дружби. Наступним кроком буде вже більш прагматична робота. Логічно потім було б перейти до транспортного сполучення, адже саме воно забезпечуватиме тісні зв'язки та співпрацю", - сказав депутат італійського парламенту.

Нагадаємо, Афганістан зацікавлений в активізації міжпарламентського діалогу з Україною. Йдеться про поглиблення співпраці на рівні відповідних міжпарламентських груп дружби.

Як писало РБК-Україна раніше, у кінці жовтня повідомлялося, що Україна і Франція будуть поглиблювати міжпарламентське співробітництво.

Додамо також, у Верховній раді сподіваються на розширення міжпарламентських відносин з Нідерландами.

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