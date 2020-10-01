ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Україна в ОБСЄ заявила, що РФ продовжує нарощувати військову присутність на Донбасі

Відень, Четвер 01 жовтня 2020 06:41
Україна в ОБСЄ заявила, що РФ продовжує нарощувати військову присутність на Донбасі
Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Артур Родивилов

Збройні формування РФ на Донбасі продовжують порушувати досягнуте 22 липня рішення Тристоронньої контактної групи (ТКГ) про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню. Зокрема, здійснивши з 21 по 27 вересня 16 обстрілів позицій ЗСУ.

Про це заявив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський, повідомляє "Укрінформ".

Крім того, 23 вересня російські збройні формування двічі застосовували БПЛА на Приазов'ї з перетином лінії розмежування. Українським силам довелося застосувати засоби радіоелектронної боротьби, щоб припинити цю заборонену діяльність.

Російські окупаційні сили продовжують нарощувати свою військову присутність в зоні конфлікту, накопичуючи озброєння і техніку в районі лінії зіткнення і проводячи мінування територій.

Зокрема, український дипломат вказав на виявлені ОБСЄ 21 реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Кришталевий.

Нагадаємо, представник Росії у Тристоронніх переговорах по Донбасу Борис Гризлов пригрозив "реакцією" бойовиків "ЛДНР" через бажання України повернути окупований Донбас на своїх умовах. Він також заявив про "фактичне припинення мінських угод".

Зазначимо, глава делегації України у Тристоронній контактної групи Леонід Кравчук закликав РФ розблокувати переговори та не висувати Україні ультиматумів.

Раніше президент Володимир Зеленський запевняв, що Україна не піде на шантаж з боку Росії в переговорах з врегулювання ситуації на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика ОБСЄДонбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся