Украина в ОБСЕ заявила, что РФ продолжает наращивать военное присутствие на Донбассе

Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

Вооруженные формирования РФ на Донбассе продолжают нарушать достигнутое 22 июля решение Трехсторонней контактной группы (ТКГ) о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня. В частности, осуществив с 21 по 27 сентября 16 обстрелов позиций ВСУ.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, сообщает "Укринформ".

Кроме того, 23 сентября российские вооруженные формирования дважды применяли БПЛА на Приазовье с пересечением линии разграничения. Украинским силам пришлось применить средства радиоэлектронной борьбы, чтобы прекратить эту запрещенную деятельность.

Российские оккупационные силы продолжают наращивать свое военное присутствие в зоне конфликта, накапливая вооружение и технику в районе линии соприкосновения и проводя минирование территорий.

В частности, украинский дипломат указал на выявленные ОБСЕ 21 реактивную систему залпового огня "Град" вблизи временно оккупированного населенного пункта Хрустальный.

Напомним, представитель России в Трехсторонних переговорах по Донбассу Борис Грызлов пригрозил "ответной реакцией" боевиков "ЛДНР" из-за желания Украины вернуть оккупированный Донбасс на своих условиях.

Отметим, глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук призвал РФ разблокировать переговоры и не выдвигать Украине ультиматумов.

Ранее президент Владимир Зеленский уверял, что Украина не пойдет на шантаж со стороны России в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе.