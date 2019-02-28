Україна в ОБСЄ заявила про готовність обміну заручниками з РФ за формулою "25 на 25"

Фото: Ігор Прокопчук (УНІАН)

Прокопчук закликав інші держави-члени приділяти першочергову увагу цьому питанню

Україна готова у найкоротший термін провести обмін 25 українських заручників, які утримуються у російських тюрмах, на 25 громадян Росії, які були засуджені за свої злочини на території України і які звернулися до президента РФ Володимира Путіна із закликом повернути їх до Росії. Про відповідну пропозицію української сторони нагадав Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук під час засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Він зазначив, що "підтверджує пропозицію України щодо обміну 25 громадян Росії, які були засуджені за свої злочини на території України і які звернулися до президента Росії із закликом повернути їх до Росії, на 25 українських заручників в російських тюрмах".

За його словами, минулого тижня було важливо почути від Діючого голови ОБСЄ, міністра закордонних справ Словаччини Мирослава Лайчака про те, що під час свого нещодавнього візиту до Москви він порушив питання негайного звільнення військовополонених українських моряків та українських заручників, поміщених в тюрми на території РФ.

"Ми закликаємо Головування активно займатися цим гуманітарним пріоритетом. І ми закликаємо інші держави-члени приділяти першочергову увагу цьому питанню", - заявив Прокопчук.

Раніше уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Україна готова обміняти 25 росіян на 25 українців у найближчий час.

Вчора, 27 лютого, представники ОРДЛО під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську зірвали переговори гуманітарної підгрупи щодо обміну заручниками.