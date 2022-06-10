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Україна в ОБСЄ: для роботи "зернових коридорів" потрібна міжнародна місія ВМС

Фото: для роботи "зернових коридорів" потрібна міжнародна місія ВМС (Getty Images}
Автор: Артур Родивилов

Для забезпечення функціонування експортних коридорів у Чорному морі з метою вивезення українського зерна потрібна міжнародна місія військово-морських сил. Гарантіям Росії з деблокування портів не можна вірити.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ", про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк на засіданні ОБСЄ.

Український посол нагадав недавній російський ракетний удар по зерновому терміналу в Миколаєві, тому не можна виключати плани Росії використовувати такий коридор для "нападу на Одесу і на південь України".

"Україна максимально чітко висловила свою позицію щодо морських портів: для захисту берегової лінії потрібна військова техніка, а для патрулювання експортних шляхів у Чорному морі - місія військово-морських сил", - заявив він.

За його словами, Україна цінує зусилля партнерів, спрямовані на розблокування українських портів з метою вивезення зерна, але "потрібно бути обережними".

"Російські обіцянки завжди марні. Скільки разів вони обіцяли не нападати на українців?", - резюмував Цимбалюк.

Нагадаємо, Міноборони Великобританії заявило, що блокада Росією портів в Чорному морі призведе до зростання цін на життєво важливі товари.

Раніше Литва закликала створити військово-морську коаліцію, щоб розблокувати порти України.

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