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Україна звернулась до Росії через зниклих безвісти та викрадених в окупації людей

Фото: Україна звернулась до Росії через зниклих безвісти та викрадених людей в окупації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У Міжнародний день жертв насильницького зникнення, дипломати нагадали про долі людей, які зникли безвісти чи були викрадені на тимчасово окупованих Росією територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС України.

Дипломати повідомили, що більш ніж за 8 років російської окупації щонайменше 45 людей стали жертвами насильницьких зникнень на території Криму та міста Севастополь. 6 з них були пізніше знайдені мертвими, а доля ще 15 і досі залишається невідомою.

"Сотні людей вважаються безвісти зниклими на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.

Вже за останні півроку повномасштабної війни, на захоплених територіях росіяни продовжили займатись викраденням людей. Українською стороною було зафіксовано безліч фактів викрадення голів місцевої влади, активістів, директорів шкіл та підприємців. В МЗС заявляють, що кількість таких випадків не можливо підрахувати.

"Росія має понести відповідальності за свої агресивні дії та порушення прав людини та звільнити всіх, кого незаконно затримали", - заявили у підсумку.

Нагадаємо, що росіяни викрали кількох вчителів в Енергодарі.

Також окупанти в Херсонській області викрали подружню пару за проукраїнську позицію.

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