Україна звернулась до Росії через зниклих безвісти та викрадених в окупації людей

Дипломати повідомили, що більш ніж за 8 років російської окупації щонайменше 45 людей стали жертвами насильницьких зникнень на території Криму та міста Севастополь. 6 з них були пізніше знайдені мертвими, а доля ще 15 і досі залишається невідомою.

"Сотні людей вважаються безвісти зниклими на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.

Вже за останні півроку повномасштабної війни, на захоплених територіях росіяни продовжили займатись викраденням людей. Українською стороною було зафіксовано безліч фактів викрадення голів місцевої влади, активістів, директорів шкіл та підприємців. В МЗС заявляють, що кількість таких випадків не можливо підрахувати.

"Росія має понести відповідальності за свої агресивні дії та порушення прав людини та звільнити всіх, кого незаконно затримали", - заявили у підсумку.