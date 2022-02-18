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Україна звернулася до Німеччини та Франції з проханням посилити місію ОБСЄ

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Київ, П'ятниця 18 лютого 2022 20:20
Україна звернулася до Німеччини та Франції з проханням посилити місію ОБСЄ Фото: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що до Німеччини та Франції направлено прохання посилити місію ОБСЄ в Україні. Вона підкреслила, що Росія вдається до інформаційних вкидань для виправдання своєї агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг, присвячений загостренню ситуації на Донбасі.

"Ми звернулися до Німеччини і Франції, щоб допомогти посилити місію ОБСЄ. Тому що нам потрібні незалежні спостерігачі, які будуть проводити верифікацію", - сказала вона.

Верещук наголосила, що для пояснення своєї агресії проти України Росія вдається до інформаційних вкидів. За її словами, для їхнього викриття потрібна незалежна перевірка.

Нагадаємо, раніше головний спостерігач Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік заявив, що організація продовжить роботу, незважаючи на відкликання деякими країнами своїх спостерігачів.

РБК-Україна повідомляло, що відбувається на окупованому Донбасі після оголошення масової евакуації мирного населення.

Зазначимо, що загострення на Донбасі триває другий день. Протягом 17 та 18 лютого бойовики понад 100 разів обстріляли позиції ООС та населені пункти.

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