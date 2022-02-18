Україна звернулася до Німеччини та Франції з проханням посилити місію ОБСЄ

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що до Німеччини та Франції направлено прохання посилити місію ОБСЄ в Україні. Вона підкреслила, що Росія вдається до інформаційних вкидань для виправдання своєї агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг, присвячений загостренню ситуації на Донбасі.

"Ми звернулися до Німеччини і Франції, щоб допомогти посилити місію ОБСЄ. Тому що нам потрібні незалежні спостерігачі, які будуть проводити верифікацію", - сказала вона.

Верещук наголосила, що для пояснення своєї агресії проти України Росія вдається до інформаційних вкидів. За її словами, для їхнього викриття потрібна незалежна перевірка.