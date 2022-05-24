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Україна може обміняти засудженого довічно солдата РФ Шишимаріна, - Венедиктова

Фото: генпрокурор України Ірина Венедиктова (facebook.com/VenediktovaIryna)
Автор: Іван Носальський

Засудженого довічно військового РФ Вадима Шишимаріна можуть задіяти в обміні полоненими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального прокурора Ірини Венедиктової в ефірі телемарафону.

"У нас сценарії розвитку подій можуть бути абсолютно різними. Можна обміняти людину після вироків судів. Так, технічно це можливо. Але я не хочу входити до процесів обміну, бо це вже політика та дипломатія", - заявила Венедиктова.

При цьому вона наголосила, що Україна у цьому питанні рухатиметься суто у правовому полі в рамках стандартів міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, раніше російський військовий Вадим Шишимарін під час досудового розслідування зізнався, що він убив мирного жителя на Сумщині.

Пізніше Київський суд визнав російського військового винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним убивством та засудив його до довічного терміну ув'язнення.

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