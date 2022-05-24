Україна може обміняти засудженого довічно солдата РФ Шишимаріна, - Венедиктова

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального прокурора Ірини Венедиктової в ефірі телемарафону .

"У нас сценарії розвитку подій можуть бути абсолютно різними. Можна обміняти людину після вироків судів. Так, технічно це можливо. Але я не хочу входити до процесів обміну, бо це вже політика та дипломатія", - заявила Венедиктова.

При цьому вона наголосила, що Україна у цьому питанні рухатиметься суто у правовому полі в рамках стандартів міжнародного гуманітарного права.