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Украина может обменять осужденного пожизненно солдата РФ Шишимарина, - Венедиктова

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Киев, Вторник 24 мая 2022 20:38
Украина может обменять осужденного пожизненно солдата РФ Шишимарина, - Венедиктова Фото: генпрокурор Украины Ирина Венедиктова (facebook.com/VenediktovaIryna)
Автор: Иван Носальский

Осужденного пожизненно военного РФ Вадима Шишимарина могут задействовать в обмене пленными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Ирины Венедиктовой в эфире телемарафона.

"У нас сценарии развития событий могут быть совершенно разными. Можно обменять человека после приговоров судов. Да, технически это возможно. Но я не хочу входить в процессы обмена, потому что это уже политика и дипломатия", - заявила Венедиктова.

При этом она подчеркнула, что Украина в этом вопросе будет двигаться сугубо в правовом поле в рамках стандартов международного гуманитарного права.

Напомним, ранее российский военный Вадим Шишимарин в ходе досудебного расследования признался, что он убил мирного жителя в Сумской области.

Позже Киевский суд признал российского военного виновным в нарушении законов и обычаев войны, совмещенных с умышленным убийством и приговорил его к пожизненному сроку заключения.

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