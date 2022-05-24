Украина может обменять осужденного пожизненно солдата РФ Шишимарина, - Венедиктова
Осужденного пожизненно военного РФ Вадима Шишимарина могут задействовать в обмене пленными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Ирины Венедиктовой в эфире телемарафона.
"У нас сценарии развития событий могут быть совершенно разными. Можно обменять человека после приговоров судов. Да, технически это возможно. Но я не хочу входить в процессы обмена, потому что это уже политика и дипломатия", - заявила Венедиктова.
При этом она подчеркнула, что Украина в этом вопросе будет двигаться сугубо в правовом поле в рамках стандартов международного гуманитарного права.
Напомним, ранее российский военный Вадим Шишимарин в ходе досудебного расследования признался, что он убил мирного жителя в Сумской области.
Позже Киевский суд признал российского военного виновным в нарушении законов и обычаев войны, совмещенных с умышленным убийством и приговорил его к пожизненному сроку заключения.
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