Украина может обменять осужденного пожизненно солдата РФ Шишимарина, - Венедиктова

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Ирины Венедиктовой в эфире телемарафона .

"У нас сценарии развития событий могут быть совершенно разными. Можно обменять человека после приговоров судов. Да, технически это возможно. Но я не хочу входить в процессы обмена, потому что это уже политика и дипломатия", - заявила Венедиктова.

При этом она подчеркнула, что Украина в этом вопросе будет двигаться сугубо в правовом поле в рамках стандартов международного гуманитарного права.