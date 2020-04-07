НАТО збереться у квітні обговорити боротьбу з пандемією, - Столтенберг

Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Україна)

Міністри оборони будуть обговорювати боротьбу з коронавірусом у форматі відеоконференції

Північноатлантичний Альянс (НАТО) збереться в квітні, щоб обговорити методи боротьби з пандемією коронавірусу. Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

За його словами, конференція буде проходити в безпечному форматі відеоконференції в середині квітня.

"НАТО підтримує союзників у нашій спільній боротьбі проти COVID-19. Я збираю засідання міністрів оборони в середині квітня з допомогою безпечної відеоконференції для обговорення наступних кроків та оцінки довгострокових наслідків пандемії", - написав генсек Альянсу на своїй сторінці в Twitter.

Нагадаємо, раніше Європейський союз вирішив заснувати військову оперативну групу для боротьби з коронавірусом. Як заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, це буде зроблено у повній координації з НАТО.

У США прогнозують пік смертності через короаируса через тиждень. Епіцентром епідемії в країні став Нью-Йорк, де лікарі змушені носити дощовики та сміттєві мішки з-за браку халатів. Дональд Трамп розпорядився направити в Нью-Йорк тисячу військовослужбовців та військових медиків.

В Німеччині останні три дні фіксують зниження темпів захворюваності. 5 квітня число інфікованих знизилася на 146 випадків порівняно з 6082 новими зараженнями, виявленими в суботу. У п'ятницю було зареєстровано 6174 нових інфікованих. Всього в країні захворіло вже 97 тис. чоловік.