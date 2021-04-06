Україна обіцяла Євросоюзу до кінця 2021 року реформувати УЗ, - експерт

Наглядова рада "Укрзалізниці" регулярно змінює керівників компанії, звинувачуючи їх у занепаді, хоча саме після приходу цього складу ради ситуація в УЗ значно погіршилась.

"Операційний занепад "Укрзалізниці" розпочався і набув великої швидкості з 2017 року. Нинішня наглядова рада працює з 2018 року… Дуже дивною ситуація виглядає, що за цієї наглядової ради вже чотири керівники правління (УЗ - ред.) були поганими, і лише Наглядова рада була доброю. В той час як "Укрзалізниця" справді останні кілька років занепадала", - сказав Гусак.

Він також наголосив на необхідності якнайшвидшого проведення реформи УЗ, щодо якої у наглядової ради виникли розбіжності з керівництвом УЗ. Реформа має бути проведена до кінця поточного року, відповідно до зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС.

"Метою реформи "Укрзалізниці" є створення конкурентного середовища та виділення пасажирських перевезень в окремий сегмент, який має або безпосередньо дотуватися державою, або збитки там мають покриватися шляхом якихось інших механізмів, але не шляхом інфраструктури та вантажних перевезень. І необхідність цієї реформи під сумнів не ставиться", - зазначив Гусак.

