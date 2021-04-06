Украина обещала Евросоюзу до конца 2021 года реформировать УЗ, - эксперт

Наблюдательный совет "Укрзализныци" регулярно меняет руководителей компании, обвиняя их в упадке, хотя именно после прихода этого состава совета ситуация в УЗ значительно ухудшилась.

"Операционный упадок "Укрзализныци" начался и приобрел большой скорости с 2017 года. Нынешний наблюдательный совет работает с 2018 года... Очень странная ситуация выглядит, что при этом набсовете уже четыре руководителя правления (УЗ - ред.) были плохими, и только наблюдательный совет был хорошим. В то время как "Укрзализныця" действительно последние несколько лет приходила в упадок", - сказал Гусак.

Он также подчеркнул на необходимости скорейшего проведения реформы УЗ, по которой у наблюдательного совета возникли разногласия с руководством УЗ. Реформа должна быть проведена до конца текущего года, согласно обязательствам Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Целью реформы "Укрзализныци" является создание конкурентной среды и выделение пассажирских перевозок в отдельный сегмент, или непосредственно дотироваться государством, или убытки там должны покрываться путем каких-то других механизмов, но не путем инфраструктуры и грузовых перевозок. И необходимость этой реформы под сомнение не ставится", - отметил Гусак.