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Україна перейде на літній час  у ніч перед виборами

Новини » Надзвичайні події    25.03.2019 - 16:10
Україна перейде на літній час  у ніч перед виборами
Ілюстративне фото (УНІАН)

Перехід відбудеться о 3:00

У ніч на 31 березня перед виборами президента Україна перейде на літній час. Так, о 3:00 за київським часом стрілки годинників переведуть на одну годину вперед, повідомляє РБК-Україна.

Слід зазначити, що переведення годинників регламентується урядовою постановою "Про порядок обчислення часу на території України" від 13 травня 1996 року.

Так, переведення годинника в Україні відбувається двічі восени - на "зимовий" час і навесні - на "літній" час. Згідно з постановою Кабміну, навесні переводять стрілки годинника на годину пізніше, а восени - на годину раніше.

Нагадаємо, в січні 2012 року Міністерство охорони здоров'я України позитивно оцінило законопроект, що розроблявся Кабінетом міністрів України, про скасування переходу на літній час.

У Міністерстві охорони здоров'я, зокрема, підкреслювали, що перехід на літній час не потрібний, тому що він порушує біологічний ритм людини.

Як писало РБК-Україна, в серпні 2018 року президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер анонсував розгляд питання про скасування переходу на зимовий і літній час на засіданні комісії.

Додамо також, у липні 2018 року в Європейському союзі почалося онлайн-голосування, щоб припинити переводити стрілки годинника на зимовий і літній час. Повідомлялося, що після прийняття остаточного рішення стрілки більше не переводитимуть. ЗМІ тоді підкреслювали, що бажаючих проголосувати виявилося так багато, що сайт не витримав, і його довелося тимчасово відключити.

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