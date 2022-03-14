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Україна як ніхто інший заслужила членство в ЄС, - прем'єр Литви

Автор: Сергей Новиков

Україна своєю боротьбою у війні проти Росії як ніхто інший заслужила на членство в Європейському союзі. Брюссель з моральної точки зору повинен надати їй статус країни-кандидата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява прем'єр-міністра Литви Інгріди Шимоніте.

"Жодна країна не заплатила таку велику ціну за своє бажання бути частиною європейської сім'ї. Тому ми вважаємо, що Україна заслужила статус кандидата, і це пов'язано з нашим моральним обов'язком по відношенню до людей в Україні", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що робота зі вступу України до Євросоюзу стартувала.

Детальніше про перспективи інтеграції читайте в матеріалі "Коли Україна вступить до Євросоюзу: питання і відповіді".

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