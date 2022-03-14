Україна як ніхто інший заслужила членство в ЄС, - прем'єр Литви

Україна своєю боротьбою у війні проти Росії як ніхто інший заслужила на членство в Європейському союзі. Брюссель з моральної точки зору повинен надати їй статус країни-кандидата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява прем'єр-міністра Литви Інгріди Шимоніте.