Україна як ніхто інший заслужила членство в ЄС, - прем'єр Литви

Україна своєю боротьбою у війні проти Росії як ніхто інший заслужила на членство в Європейському союзі. Брюссель з моральної точки зору повинен надати їй статус країни-кандидата.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява прем'єр-міністра Литви Інгріди Шимоніте.
"Жодна країна не заплатила таку велику ціну за своє бажання бути частиною європейської сім'ї. Тому ми вважаємо, що Україна заслужила статус кандидата, і це пов'язано з нашим моральним обов'язком по відношенню до людей в Україні", - заявила вона.
Нагадаємо, раніше глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що робота зі вступу України до Євросоюзу стартувала.
Детальніше про перспективи інтеграції читайте в матеріалі "Коли Україна вступить до Євросоюзу: питання і відповіді".
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