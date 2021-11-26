Україна ніколи не нападала на Росію, у нас в голові такого немає, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський на прес-марафоні заявив, що Україна ніколи не нападала на Росію. Тому російська риторика про нібито ескалацію з українського боку насторожує, оскільки говорячи про ескалацію біля кордону Росії, мається на увазі контактна лінія на Донбасі.

За його словами, в останні два тижні з'явився сигнал про те, що "українці починають ескалацію".

"Мені ця історія не дуже подобається, тому що вони шукають для себе фундамент, щоб потім сказати "чому". Тому що історія захисту того чи іншого населення - ми цю історію пройшли. Я російською хочу сказати, що Україна ніколи не нападала на Росію, у нас в голові такого немає. Коли вони кажуть "ескалація біля кордонів з Росією" - погана історія і риторика. Тому що це не кордон, а контактна лінія між Україною та окупованою Україною", - зазначив Зеленський.