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Україна ніколи не нападала на Росію, у нас в голові такого немає, - Зеленський

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Київ, П'ятниця 26 листопада 2021 14:43
Україна ніколи не нападала на Росію, у нас в голові такого немає, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Президент Володимир Зеленський на прес-марафоні заявив, що Україна ніколи не нападала на Росію. Тому російська риторика про нібито ескалацію з українського боку насторожує, оскільки говорячи про ескалацію біля кордону Росії, мається на увазі контактна лінія на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-марафон.

За його словами, в останні два тижні з'явився сигнал про те, що "українці починають ескалацію".

"Мені ця історія не дуже подобається, тому що вони шукають для себе фундамент, щоб потім сказати "чому". Тому що історія захисту того чи іншого населення - ми цю історію пройшли. Я російською хочу сказати, що Україна ніколи не нападала на Росію, у нас в голові такого немає. Коли вони кажуть "ескалація біля кордонів з Росією" - погана історія і риторика. Тому що це не кордон, а контактна лінія між Україною та окупованою Україною", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський допустив можливість повномасштабної війни з РФ і заявив, що Україна готова до будь-якої ескалації.

Він також відреагував на чутки про можливе введення воєнного стану в Україні.

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Володимир Зеленський Російська Федерація
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