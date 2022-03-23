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Україна на деяких ділянках переходить у наступ, - Пентагон

Фото: ЗСУ (facebook.com/rnbou)
Автор: Роман Мирончук

У Пентагоні заявили, що окрім як успішної оборони українські військові переходять у наступ на окремих ділянках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Пентагону Джона Кірбі.

Він також зазначив, що в США не вважають, що Київ оточили російські війська. Більш того, в даний час немає якихось серйозних змін в пересуваннях ворога.

У Пентагоні також відмітили, що завдяки діям українських військових окупанти змушені перебудовуватися в районі Миколаєва.

"Ми бачимо, що тепер українські війська можуть і хочуть повернути територію, яку захопили росіяни", - заявив Кірбі.

Нагадаємо, у США заявили, що їм відомо про те, що російські військові наносять по території України удари гіперзвуковими ракетами.

Ми також писали про те, що в Міноборони США заявили про те, що допоможуть зібрати докази військових злочинів російської армії в Україні.

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