Кулеба про "нормандську зустріч": тепер все в руках Росії

У Міністерстві закордонних справ України назвали головну умову проведення нормандської зустрічі. Якщо припинення вогню на Донбасі буде сталим - це дозволить перейти до виконання інших пунктів, які були досягнуті в Парижі.

Про це заявив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що Україна зацікавлена у проведенні зустрічі і активно працює над її організацією.

"Все в руках російської сторони. Якщо Росія так само буде дотримуватися того, про що домовилися", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що українська активно-наступальна позиція викликає різну реакцію в РФ, але Україна не буде зупинятись.

Нагадаємо, у Володимира Путіна відреагували на заяву президента України Володимира Зеленського щодо майбутньої нормандської зустрічі в Берліні.

Відзначимо, Україна чекає дату нової нормандської зустрічі найближчим часом, оскільки всі сторони готові до проведення нового саміту.