Україна назвала умову для нейтралітету

Член української делегації Олександр Чалий назвав умову для нейтралітету України. Зокрема, Україна готова до нейтралітету, якщо мирний договір буде узгоджений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.
"Якщо нам вдасться закріпити ключові положення, то Україна буде в позиції фактично зафіксувати свій сьогоднішній статус позаблокової і без ядерної держави у формі постійного нейтралітету, що історично ще зафіксовані наші декларації по суверенітет, яка була прийнята 16 липня 1990 року", - заявив він
Нагадаємо, раніше Давид Арахамія назвав умови України щодо гарантій безпеки.
Відзначимо, що сьогодні в Стамбулі завершилися переговори між Україною і Росією.
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