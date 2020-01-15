Україна і НАТО узгодили проведення спільних навчань в Одесі

Україна і НАТО остаточно погодили проведення спільних навчань по захисту критичної інфраструктури в Чорноморському регіоні "Незламна стійкість-2020" в Одесі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів.

Відповідний документ 15 січня в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі підписали віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба та заступник генсека НАТО з політичних питань і політики безпеки посол Беттіна Каденбах.

"Вчення "Незламна стійкість - 2020" відбудуться 5-9 жовтня цього року в Одесі. Учасники з України та країн НАТО будуть відпрацьовувати алгоритми дій у кризових ситуаціях, які можуть виникнути в Чорноморському регіоні. Мета - злагоджено, своєчасно і грамотно реагувати на кібератаки, нападу на порти, захоплення транспортних шляхів і інші загрози", - повідомили в Кабміні.

Всього в навчаннях планується участь понад 200 фахівців. За результатами навчань Вища морська школа США представить детальний аналіз і рекомендації початку 2021 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Україна має намір приєднатися до системи закупівель НАТО. Україна може інтегруватися в систему NSPA вже в цьому році.

Також повідомлялося, що Україна в рамках місії НАТО готова відправити 20 військовослужбовців в Ірак, після відновлення роботи місії в регіоні. Військовослужбовці в Іраку будуть надавати консультативні послуги.