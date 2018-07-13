Порошенко: миротворча місія ООН допоможе Україні вивести російські війська

Запровадження місії не відбувається через блокування цього питання Росією попри те, що вона є одним із підписантів Будапештського меморандуму

Миротворча місія ООН допоможе Україні вивести російські війська. Про це президент України Петро Порошенко заявив в інтерв’ю телеканалу France 24, повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

Порошенко зазначив, що на сході Україні відбувається війна через порушення Росією українського суверенітету. Він підкреслив, що внаслідок цього є жертви серед військового та цивільного населення на Донбасі.

Щодо ініціативи із запровадження миротворчої місії під егідою ООН Петро Порошенко зазначив, що основне її завдання - зупинити бойові дії та забезпечити виведення військ агресора з території України.

"Миротворці не мають повертати український суверенітет, ми можемо зробити це через політичний процес. Вони мають повернути мир на цю землю, зупинити вбивства. Присутність миротворців під мандатом РБ ООН зможе допомогти нам вивести російські війська з цієї території, вивести російські танки, артилерію", - сказав президент.

Водночас, Порошенко заявив, що запровадження місії не відбувається через блокування цього питання саме Росією попри те, що вона є одним із підписантів Будапештського меморандуму та виступала гарантом безпеки України.

"У нас є гарантії безпеки з боку Росії у Будапештському меморандумі, в нас є підпис Росії під Мінськими угодами, ми маємо російську відповідальність. Це дуже важливо", - сказав він.

Петро Порошенко наголосив, що врешті Російську Федерацію стали визнавати агресором не лише на словах, а й в документах.

"Росія – агресор. І це вперше продемонстровано в документах цього Саміту НАТО, що агресивні дії Росії призвели до цієї ситуації. І це спільне розуміння, що це Росія і це агресія", - підкреслив він.

Відзначимо, що у декларації саміту НАТО у Брюсселі йдеться про те, що Північноатлантичний альянс закликає Росію вивести війська з Донбасу.