Україна, НАТО і "гарантії безпеки". Путін поговорив з Макроном

У Кремлі заявили, що розмова була тривалою. Також у РФ назвали теми, які обговорили лідери двох країн.

"Гарантії безпеки"

Головною темою стало питання про надання Росії закріплених "гарантій безпеки". Путін зазначив, що російська сторона уважно вивчить отримані від США та НАТО письмові відповіді.

"Водночас звернуто увагу, що в американській та натовській відповідях так і не було враховано таких принципових занепокоєнь Росії. Проігноровано і ключове питання - як США та їхні союзники мають намір слідувати зафіксованому в базових документах ОБСЄ та Росія-НАТО принципу неподільності безпеки, що передбачає, що ніхто не повинен зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших країн", - йдеться у повідомленні Кремля.

Україна

Під час розмови було порушено питання щодо ситуації навколо України. Путін "акцентував важливість неухильного виконання Києвом положень мінського "Комплексу заходів" та інших домовленостей, насамперед щодо налагодження прямого діалогу з Донецьком та Луганським та правового оформлення особливого статусу Донбасу". Йдеться про самопроголошені "Л/ДНР".

Після нормандської зустрічі радників 26 січня підтверджений настрій на подальшу роботу Росії і Франції в даному форматі, повідомляє прес-служба Кремля.

Іранська ядерна програма

У Кремлі повідомили, що розглянуто стан справ навколо Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми.

"Відзначено близькість позицій Росії та Франції, які активно виступають за продовження міжнародних зусиль зі збереження та реалізації СВПД, а також резолюції 2231 Ради Безпеки ООН, що схвалила його", - йдеться в повідомленні.

Обговорено деякі практичні аспекти двосторонньої співпраці, у тому числі у сфері атомної енергетики.